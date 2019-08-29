Бойовики посилили обстріли на Донбасі: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська знову грубо зірвали "хлібне перемир'я" та обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. 28 серпня бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, жоден захисник не був поранений.

Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 та 122 міліметрів, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Лебединського, Павлополя, Водяного, Широкиного, Новолуганського, Зайцевого, Новотошківського, Майорська та Південного.

Біля Широкиного окупанти вдалися до зухвалої операції. Для того, аби нанести максимальну шкоду українським захисникам, бойовики застосували безпілотник з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).

Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,

– додали у штабі.

Окрім того, біля Майорська ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут". Тим самим окупаційні війська поставили під загрозу життя мирних людей, які перебували на КПВВ "Майорське".

Не припинили обстріли окупанти і з початку доби 29 серпня. Проросійські бойовики тричі обстріляли українських військових біля Мар'їнки, Зайцевого та Південного.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу