Як Збройні сили можуть стримати агресію Росії на Донбасі: заява Хомчака

Для України досі існує загроза широкомасштабної агресії зі сторони Росії. Збройні сили можуть зупинити Кремль і стримувати обстріли бойовиків лише в один спосіб – вести вогонь у відповідь.

Колишній начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко в інтерв'ю "Радіо Свободі" розповів, що раніше Україна завжди залишала за собою право вести вогонь у відповідь. Це було його принциповою позицією.

Цікаво: Зеленський може домовитися з Путіним про повернення Донбасу, – екс-депутат Держдуми

Найефективнішим способом підтримувати перемир’я – це при його порушенні протилежною стороною – вести ефективний вогонь у відповідь. Тільки це може стримувати агресора і тих терористів, які не виконують відповідних домовленостей, від вогню по наших військовослужбовцях, по наших підрозділах. Не може бути команди не стріляти, коли по тобі стріляють,

– наголосив Хомчак.

Він пояснив, що раніше командири на всіх рівнях могли приймати рішення про ведення вогню у відповідь. Тому вони несли за це відповідальність.

Тепер, попри оголошене на Донбасі "хлібне перемир'я", яке постійно зривають окупанти, залишається загроза ескалації конфлікту.

"Загроза зі сторони Росії в плані широкомасштабної агресії чи, можливо, локальних дій, нікуди не пішла й нікуди не поділася. Ми повинні це розуміти й до цього готуватися. Для цього треба посилювати армію. А зараз виникають певні проблеми і з фінансуванням, і з закупівлею тренажерів для підготовки наших військовослужбовців, невиконання державних замовлень по поставках відповідної техніки. Це створює вже певну небезпеку", – додав генерал.



Звідки Росія може атакувати Україну / інфографіка 24 каналу

Важливо: Завершення війни на Донбасі: дипломат розповів про важливий крок Зеленського

Окрім того, за 5 років війни серйозно зріс бойовий досвід Збройних сил та їх командирів. Зараз вони спроможні приймати адекватні рішення, брати на себе відповідальність та організовувати бойові дії. Та й сама українська армія зараз готова відбити агресію Росії.

Ми спроможні відбивати агресію. Ми можемо вести успішні бойові дії. Хай там що, але для росіян перехід кордону не буде легкою прогулянкою. Я вірю в армію, вірю в її спроможності та вірю в її можливості,

– підсумував екс-глава Генштабу ЗСУ.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У них на озброєнні є гаубиці, протитанкові гармати, "Гради" і танки. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу