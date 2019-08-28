16:30
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Как Вооруженные силы могут сдержать агрессию России на Донбассе: заявление Хомчака

      167 Читати новину українською
      Украинская армия готова отбить атаку врага на Донбассе
      Украинская армия готова отбить атаку врага на Донбассе / Иллюстративное фото

      Для Украины до сих пор существует угроза широкомасштабной агрессии со стороны России. Вооруженные силы могут остановить Кремль и сдерживать обстрелы боевиков лишь одним способом – вести ответный огонь.

      Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода" рассказал, что ранее Украина всегда оставляла за собой право вести огонь в ответ. Это было его принципиальной позицией.

      Интересно: Зеленский может договориться с Путиным о возвращении Донбасса, – экс-депутат Госдумы

      Самым эффективным способом поддерживать перемирие – это при его нарушении противоположной стороной – вести эффективный огонь в ответ. Только это может сдерживать агрессора и тех террористов, которые не выполняют соответствующих договоренностей, от огня по нашим военнослужащим, по наших подразделениям. Не может быть команды не стрелять, когда по тебе стреляют,
      – отметил Хомчак.

      Он пояснил, что ранее командиры на всех уровнях могли принимать решение о ведении огня в ответ. Поэтому они несли за это ответственность.

      Теперь, несмотря на объявленное на Донбассе "хлебное перемирие", которое постоянно срывают оккупанты, остается угроза эскалации конфликта.

      "Угроза со стороны России в плане широкомасштабной агрессии или, возможно, локальных действий, никуда не ушла и никуда не делась. Мы должны это понимать и к этому готовиться. Для этого надо усиливать армию. А сейчас возникают определенные проблемы и с финансированием, и с закупкой тренажеров для подготовки наших военнослужащих, невыполнение государственных заказов по поставкам соответствующей техники. Это создает уже определенную опасность", – добавил генерал.

      небезпечні напрямки між україною та росією
      Откуда Россия может атаковать Украину / инфографика 24 канала

      Важно: Завершение войны на Донбассе: дипломат рассказал о важном шаге Зеленского

      Кроме того, за 5 лет войны серьезно возрос боевой опыт Вооруженных сил и их командиров. Сейчас они способны принимать адекватные решения, брать на себя ответственность и организовывать боевые действия. Да и сама украинская армия сейчас готова отразить агрессию России.

      Мы способны отражать агрессию. Мы можем вести успешные боевые действия. Пусть там что, но для россиян переход границы не будет легкой прогулкой. Я верю в армию, верю в ее способности и верю в ее возможности,
      – подытожил экс-глава Генштаба ВСУ.

      Какие силы удерживает Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.

      Всего вдоль границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      80586
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Руслан Хомчак Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      425
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 4384
      Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      сегодня , 14:44 Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      310
      Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      сегодня , 13:30 Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      115
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 554
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук