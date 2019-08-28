Как Вооруженные силы могут сдержать агрессию России на Донбассе: заявление Хомчака

Для Украины до сих пор существует угроза широкомасштабной агрессии со стороны России. Вооруженные силы могут остановить Кремль и сдерживать обстрелы боевиков лишь одним способом – вести ответный огонь.

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода" рассказал, что ранее Украина всегда оставляла за собой право вести огонь в ответ. Это было его принципиальной позицией.

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Самым эффективным способом поддерживать перемирие – это при его нарушении противоположной стороной – вести эффективный огонь в ответ. Только это может сдерживать агрессора и тех террористов, которые не выполняют соответствующих договоренностей, от огня по нашим военнослужащим, по наших подразделениям. Не может быть команды не стрелять, когда по тебе стреляют,

– отметил Хомчак.

Он пояснил, что ранее командиры на всех уровнях могли принимать решение о ведении огня в ответ. Поэтому они несли за это ответственность.

Теперь, несмотря на объявленное на Донбассе "хлебное перемирие", которое постоянно срывают оккупанты, остается угроза эскалации конфликта.

"Угроза со стороны России в плане широкомасштабной агрессии или, возможно, локальных действий, никуда не ушла и никуда не делась. Мы должны это понимать и к этому готовиться. Для этого надо усиливать армию. А сейчас возникают определенные проблемы и с финансированием, и с закупкой тренажеров для подготовки наших военнослужащих, невыполнение государственных заказов по поставкам соответствующей техники. Это создает уже определенную опасность", – добавил генерал.



Откуда Россия может атаковать Украину / инфографика 24 канала

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Кроме того, за 5 лет войны серьезно возрос боевой опыт Вооруженных сил и их командиров. Сейчас они способны принимать адекватные решения, брать на себя ответственность и организовывать боевые действия. Да и сама украинская армия сейчас готова отразить агрессию России.

Мы способны отражать агрессию. Мы можем вести успешные боевые действия. Пусть там что, но для россиян переход границы не будет легкой прогулкой. Я верю в армию, верю в ее способности и верю в ее возможности,

– подытожил экс-глава Генштаба ВСУ.

Какие силы удерживает Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



Всего вдоль границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала