08:57
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Зеленский может договориться с Путиным о возвращении Донбасса, – экс-депутат Госдумы

      35 Читати новину українською
      Путин не пойдет на обострение ситуации и может уйти из Донбасса
      Путин не пойдет на обострение ситуации и может уйти из Донбасса / Фото из Facebook

      Оккупированные территории Украины – головная боль для Кремля. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский может договориться с лидером России Владимиром Путиным о возвращении оккупированного Донбасса, и для этого не нужны существенные уступки.

      Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев во время чата на "Главреде" заметил, что Кремль не пойдет сейчас на обострение конфликта на Востоке Украины.

      Важно: Завершение войны на Донбассе: дипломат рассказал о важном шаге Зеленского

      Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций,
      – заявил политик.

      Бывший российский депутат убежден, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные украинские территории без существенных уступок Кремлю.

      "Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в "замороженном" состоянии. Но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное мастерство, я думаю, президент Зеленский сможет сдержать свое обещание о мире без существенных уступок со стороны Украины", – подытожил Пономарев .

      Что делает Зеленский для прекращения войны на Донбассе?​
      Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами нормандской четверки – президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также совершил визиты в Париж, Берлин, Брюссель. Зеленский дважды по телефону разговаривал с президентом РФ Путиным. После переговоров в Минске в Станице Луганской состоялось взаимное завершение разведения сил и средств на согласованной области и введен режим прекращения огня.

      Несмотря на это, Россия уже сорвала бессрочное "хлебное перемирие", которое начало действовать на Донбассе 21 июля. Страна агрессор пока удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.

      Окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня
      682
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      сегодня , 08:46 Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      2963
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сегодня , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 112
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      27 августа , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      429
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 07:37 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 681
      Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      сегодня , 06:15 Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      Інна Жолобович 417
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук