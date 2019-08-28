Зеленский может договориться с Путиным о возвращении Донбасса, – экс-депутат Госдумы

Оккупированные территории Украины – головная боль для Кремля. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский может договориться с лидером России Владимиром Путиным о возвращении оккупированного Донбасса, и для этого не нужны существенные уступки.

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев во время чата на "Главреде" заметил, что Кремль не пойдет сейчас на обострение конфликта на Востоке Украины.

Важно: Завершение войны на Донбассе: дипломат рассказал о важном шаге Зеленского

Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций,

– заявил политик.

Бывший российский депутат убежден, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные украинские территории без существенных уступок Кремлю.

"Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в "замороженном" состоянии. Но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное мастерство, я думаю, президент Зеленский сможет сдержать свое обещание о мире без существенных уступок со стороны Украины", – подытожил Пономарев .

Что делает Зеленский для прекращения войны на Донбассе?​

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами нормандской четверки – президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также совершил визиты в Париж, Берлин, Брюссель. Зеленский дважды по телефону разговаривал с президентом РФ Путиным. После переговоров в Минске в Станице Луганской состоялось взаимное завершение разведения сил и средств на согласованной области и введен режим прекращения огня.



Несмотря на это, Россия уже сорвала бессрочное "хлебное перемирие", которое начало действовать на Донбассе 21 июля. Страна агрессор пока удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала