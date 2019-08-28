Зеленський може домовитися з Путіним про повернення Донбасу, – екс-депутат Держдуми

Окуповані території України – головна біль для Кремля. Тому президент України Володимир Зеленський може домовитися з лідером Росії Володимиром Путіним про повернення окупованого Донбасу, і для цього не потрібні істотні поступки.

Колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов під час чату на "Главреді" зауважив, що Кремль не піде зараз на загострення конфлікту на Сході України.

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Я не бачу причин для розвитку подібного сценарію. Навпаки, вважаю, що зараз як ніколи можливо домовитися з Росією про здачу Донбасу. Кремль хоче зняти з себе цей головний біль в обмін на нормалізацію відносин із Заходом і, хоча б часткове, скасування санкцій,

– заявив політик.

Колишній російський депутат переконаний, що Зеленському вдасться повернути окуповані українські території без істотних поступок Кремлю.

"Ніщо не заважає цьому конфлікту і далі існувати в "замороженому" стані. Але все-таки якщо українська сторона виявить наполегливість і переговорну майстерність, я думаю, президент Зеленський зможе стримати свою обіцянку щодо миру без істотних поступок з боку України", – підсумував Пономарьов.

Що робить Зеленський для припинення війни на Донбасі?Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами нормандської четвірки – президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель, а також здійснив візити в Париж, Берлін, Брюссель. Зеленський двічі по телефону розмовляв з президентом РФ Путіним. Після переговорів у Мінську в Станиці Луганській відбулося взаємне завершення розведення сил і засобів на узгодженій ділянці та запроваджено режим припинення вогню.



Попри це, Росія вже зірвала безстрокове "хлібне перемир’я", що почало діяти на Донбасі 21 липня. Країна-агресор наразі утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У них на озброєнні є гаубиці, протитанкові гармати, "Гради" і танки. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу