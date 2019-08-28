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      Завершення війни на Донбасі: дипломат розповів про важливий крок Зеленського

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      Володимир Зеленський підтвердив курс на НАТО і ЄС
      Володимир Зеленський підтвердив курс на НАТО і ЄС / Офіційний сайт Президента України

      Зеленський спростував побоювання і закиди опонентів, що він здасть національні інтереси України, а Путін диктуватиме нам свої умови.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Сто днів президента Зеленського: про зовнішню політику і завершення війни

      Фахівець підкреслює: Зеленський не зробив жодного кроку назад щодо зовнішньополітичного курсу України до цивілізованого світу.

      Володимир Зеленський дав чіткі меседжі західним партнерам, що зовнішній курс на вступ до НАТО і ЄС – незмінний. Ніякого повернення до сфери впливу Москви не відбулося,
      – наголошує Олександр Хара.

      Олександр Хара зазначає: указ Зеленського про спрощене надання іноземцям, зокрема, росіянам, українського громадянства – потужна відповідь Путіну на його закони про надання громадянства РФ жителям Донбасу. Цей крок Зеленського позитивно сприйняли на Заході. Плюс, додає дипломат, у Вашингтоні очікують на зустріч із Зеленським.

      Водночас експерт зауважує: оскільки ми перебуваємо у стані війни із Росією, то хотілося б бачити більш швидку реакцію Зеленського на події. Приміром, відповідь щодо можливого повернення Росії в G7 була після певної паузи. Якщо мовчиш, наголошує він, то паузу заповнюють вороги або опоненти в середині країни.

      Які кроки здійснив Володимир Зеленський щодо припинення війни на Донбасі? Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами нормандської четвірки – президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель, а також здійснив візити в Париж, Берлін, Брюссель. Зеленський двічі по телефону розмовляв з президентом РФ Путіним. Після переговорів у Мінську в Станиці Луганській відбулося взаємне завершення розведення сил і засобів на узгодженій ділянці. Зеленський закликав лідерів Нормандського формату провести зустріч. Еммануель Макрон на саміті G7 заявив про намір провести зустріч в Нормандському форматі щодо врегулювання кризи на сході України у вересні цього року.

      війна на Донбасі
      Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Війна на Донбасі Євросоюз НАТО Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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