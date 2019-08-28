Завершение войны на Донбассе: дипломат рассказал о важном шаге Зеленского

Зеленский опроверг опасения и упреки оппонентов, что он сдаст национальные интересы Украины, а Путин будет диктовать нам свои условия.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Специалист подчеркивает: Зеленский не сделал ни одного шага назад в отношении внешнеполитического курса Украины к цивилизованному миру.

Владимир Зеленский дал четкие месседжи западным партнерам, что внешний курс на вступление в НАТО и ЕС – неизменный. Никакого возвращения в сферу влияния Москвы не произошло,

- отмечает Александр Хара.

Александр Хара отмечает: указ Зеленского об упрощенном предоставлении иностранцам, в частности россиянам, украинского гражданства – мощный ответ Путину на его законы о предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Этот шаг Зеленского положительно восприняли на Западе. Плюс, добавляет дипломат, в Вашингтоне ожидают встречи с Зеленским.

В то же время эксперт отмечает: поскольку мы находимся в состоянии войны с Россией, то хотелось бы видеть более быструю реакцию Зеленского на события. К примеру, ответ относительно возможного возвращения России в G7 была после определенной паузы. Если молчишь, отмечает он, то паузу заполняют враги или оппоненты внутри страны.

Какие шаги предпринял Владимир Зеленский о прекращении войны на Донбассе?

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами нормандской четверки – президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также совершил визиты в Париж, Берлин, Брюссель. Зеленский дважды по телефону разговаривал с президентом РФ Путиным. После переговоров в Минске в Станице Луганской произошло взаимное завершение разведение сил и средств на согласованном участке. Зеленский призвал лидеров Нормандского формата провести встречу. Эммануэль Макрон на саммите G7 заявил о намерении провести встречу в Нормандском формате по урегулированию кризиса на востоке Украины в сентябре этого года.



Оккупированные районы Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала