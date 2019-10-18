Боевики усилили обстрелы ВСУ на Донбассе: где было наиболее жарко

Оккупационные войска России продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 17 октября боевики аж 29 раз открывали огонь по украинским военных. К счастью, потерь среди бойцов нет.

Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минскоими соглашениями минометов калибра 122 миллиметров, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов: Водяного на Приазовье, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского, Широкино, Новолуганского, Золотого, Луганского, Новозвановки, Гладосово, Крымского, Попасной и Хутора Вольного.

В результате обстрелов, потерь среди военных Объединенных сил нет,

– отметили в штабе.

В то же время, с начала суток, 18 октября, оккупанты уже успели дважды нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам возле Новотошковского и Золотого-4. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ, в следствии вражеских обстрелов, нет.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

Где на Донбассе должны разводить войска?

В Трехсторонний контактной группе в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября при условии, что за 7 суток до этого в местах разведения войск не было бы ни одного обстрела. Однако оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции.