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      Бойовики посилили обстріли ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

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      Бойовики продовжують обстрілювати військових ЗСУ на Донбасі
      Бойовики продовжують обстрілювати військових ЗСУ на Донбасі / mil.gov.ua

      Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. 17 жовтня бойовики аж 29 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед бійців немає.

      Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 122 міліметрів, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів: Водяного на Приазов'ї, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Луганського, Новозванівки, Гладосового, Кримського, Попасної та Хутора Вільного.

      Унаслідок обстрілів, втрат серед військових Об'єднаних сил немає,
      – наголосили у штабі.

      Водночас, від початку доби, 18 жовтня, окупанти вже встигли двічі порушити режим припинення вогню. Вони гатили по українських захисниках біля Новотошківського та Золотого-4. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ через ворожі обстріли немає.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      Де на Донбасі мають розводити війська? У Тристоронній контактній групі в Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня за умови, що за 7 діб до цього в місцях розведення військ не було б жодного обстрілу. Проте окупанти не припиняють обстрілювати українські позиції.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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