Боевики уже сутки не обстреливают позиции ВСУ
За прошедшие сутки в зоне АТО украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
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"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.
Напомним, 28 февраля в Минске трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.
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