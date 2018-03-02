С 5 марта ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе

Начиная с 5 марта на Донбассе – полное и бессрочное перемирие. Об этом объявили в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Так сообщается в заявлении ТКГ, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Зайдика, передает Украинская правда со ссылкой на DW.

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"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", — говорится в документе.

Кроме того, в заявлении напоминают о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них и преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

23 декабря 2017 года на Донбассе в последний раз провозгласили перемирие. О нем ТКГ договорилась в Минске, однако режим "тишины" неоднократно нарушали.