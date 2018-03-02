Із 5 березня ТКГ оголосила про повне та безстрокове перемир'я на Донбасі

Починаючи з 5 березня на Донбасі – повне і безстрокове перемир'я . Про це оголосили у тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Так повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Зайдіка, передає Українська правда з посиланням на DW.

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"Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України", – йдеться у документі.

Крім того у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури – шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.

23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир'я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.