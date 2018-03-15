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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Бойовики вже добу не обстрілюють позиції ЗСУ

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Бойовики вже добу не обстрілюють позиції ЗСУ
Бойовики вже добу не обстрілюють позиції ЗСУ / espreso.tv

Минулої доби у зоні АТО українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Встановлене з опівночі 5 березня перемир'я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", – йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, 28 лютого у Мінську Трьохсторонньою контактною групою прийнято домовленість про встановлення з 00:01 хвилин 05.03.2018 всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Перемир'я
Джерело: 24 Канал
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