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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Боевики забирают земли у людей, которые выехали с оккупированного Донбасса

348 Читати новину українською
Боевики забирают земли у людей, которые выехали с оккупированного Донбасса

Оккупанты в Дебальцево решили присвоить себе землю тех украинцев, которые выехали из оккупированного города.

По данным "Информационного сопротивления", оккупационная администрация Дебальцево, пользуясь тем, что подавляющее большинство владельцев земельных участков находится на подконтрольной Украине территории, требует от них предоставить уведомление о намерении дальнейшего использования этих земельных участков или предоставить оккупационной администрации согласие на передачу их в аренду.

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При этом в случае отсутствия официальной информации от владельцев земельных участков, оккупационная администрация будет изымать земельные участки, которые не используются, и осуществлять их дальнейшую передачу в аренду. Делать они это будут, ссылаясь на собственные так называемые "постановления министров ДНР".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дебальцево
Источник: 24 Канал
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