Бойовики забирають землі у людей, які виїхали з окупованого Донбасу

Окупанти в Дебальцеве вирішили привласнити собі землю тих українців, які виїхали з окупованого міста.

За даними "Інформаційного спротиву", окупаційна адміністрація Дебальцеве, користуючись тим, що переважна більшість власників земельних ділянок перебуває на підконтрольній Україні території, вимагає від них надати повідомлення про намір подальшого використання цих земельних ділянок або надати окупаційній адміністрації згоду на передачу їх в оренду.

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При цьому у разі відсутності офіційної інформації від власників земельних ділянок, окупаційна адміністрація буде вилучати земельні ділянки, які не використовуються, і здійснювати їх подальшу передачу в оренду. Робитимуть вони це, посилаючись на власні так звані "постанови міністрів ДНР".