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      Боевики заявляют, что взяли в плен украинского воина

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      Боевики заявили о взятии в плен украинского военного
      Боевики заявили о взятии в плен украинского военного / 24 канал

      В штабе ООС заявили об исчезновении военнослужащего, получившего контузию. Пророссийские боевики заявили, что украинский воин попал к ним в плен.

      В пресс-центре штаба ООС 24 каналу сообщили, что сейчас проверяют информацию.

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      24 канал писал, что военный с закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады исчез 9 февраля после обстрела пророссийскими боевиками взводного опорного пункта бойцов ООС. В штабе допускают, что он потерял ориентировку на местности из-за контузии и "покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций".

      Взамен СМИ боевиков со ссылкой на представителей оккупационной администрации пишут, что украинский военный "оказался у них".

      В ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко. Тогда видео с украинским солдатом боевики опубликовали на своих информационных ресурсах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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