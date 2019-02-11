Боевики заявляют, что взяли в плен украинского воина

В штабе ООС заявили об исчезновении военнослужащего, получившего контузию. Пророссийские боевики заявили, что украинский воин попал к ним в плен.

В пресс-центре штаба ООС 24 каналу сообщили, что сейчас проверяют информацию.

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24 канал писал, что военный с закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады исчез 9 февраля после обстрела пророссийскими боевиками взводного опорного пункта бойцов ООС. В штабе допускают, что он потерял ориентировку на местности из-за контузии и "покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций".

Взамен СМИ боевиков со ссылкой на представителей оккупационной администрации пишут, что украинский военный "оказался у них".

В ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко. Тогда видео с украинским солдатом боевики опубликовали на своих информационных ресурсах.