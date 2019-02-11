Бойовики заявляють, що взяли в полон українського воїна

У штабі ООС заявили про зникнення військовослужбовця, який отримав контузію. Проросійські бойовики стверджують, що український воїн потрапив до них у полон.

У прес-центрі штабу ООС 24 каналу повідомили, що наразі перевіряють інформацію.

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24 канал писав, що військовий із закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зник 9 лютого після обстрілу проросійськими бойовиками взводного опорного пункту бійців ООС. У Штабі допускають, що він втратив орієнтування на місцевості через контузію та "покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій".

Натомість ЗМІ бойовиків із посиланням на представників окупаційної адміністрації пишуть, що український військовий "виявився у них".

У ніч з 17 на 18 січня поблизу окупованої Горлівки бойовики захопили в полон українського бійця 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслава Панченка. Тоді відео з українським солдатом бойовики опублікували на своїх інформаційних ресурсах.