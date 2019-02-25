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      Боевой корабль США вошел в порт Одессы: фото

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      В Одессу вошел ракетный эсминец США
      В Одессу вошел ракетный эсминец США / dumskaya.net

      Ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook утром 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.

      Эсминец Donald Cook вошел в Черное море еще 19 февраля, и все это время был в открытом море. Он пришвартовался у 16-го причала Морского вокзала Одессы, пишет "Думская".

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      Боевой корабль прибыл в Украину, чтобы укрепить взаимодействия с партнерами по НАТО и "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

      Эсминец уже успел принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины.


      Ракетный эсминец США вошел в порт Одессы


      В Одессу зашел боевой корабль США

      Что известно об американском эсминце USS Donald Cook? Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

      Накануне в акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО – плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.

      Для чего корабли НАТО вошли в Черное море? Группа кораблей НАТО войдёт в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.

      "Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", – говорилось в сообщении 6-го флота после захода эсминца в Черное море.

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      Теги: Новости Украины Оружие Новости США Водный транспорт Новости Одессы Чорное море
      Источник: 24 Канал
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