Боевой корабль США вошел в порт Одессы: фото

Ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook утром 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.

Эсминец Donald Cook вошел в Черное море еще 19 февраля, и все это время был в открытом море. Он пришвартовался у 16-го причала Морского вокзала Одессы, пишет "Думская".

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Боевой корабль прибыл в Украину, чтобы укрепить взаимодействия с партнерами по НАТО и "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

Эсминец уже успел принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины.



Ракетный эсминец США вошел в порт Одессы



В Одессу зашел боевой корабль США

Что известно об американском эсминце USS Donald Cook? Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Накануне в акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО – плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.

Для чего корабли НАТО вошли в Черное море? Группа кораблей НАТО войдёт в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", – говорилось в сообщении 6-го флота после захода эсминца в Черное море.