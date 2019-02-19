Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca вошли в акваторию Черного моря. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.

Плавбаза немецких ВМС Werra является флагманом группы судов. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики, пишет Gunes.

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Все судна зашли в Черное море 19 февраля около полудня через пролив Босфор.

Министерство обороны Германии отмечает, что плавбаза во время пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. Этот поход был запланирован давно.

Основные задачи корабля FGS Werra НАТО – поставки оружия, топлива, продуктов питания, боеприпасов, оборудования и, при необходимости, электрической энергии для ракетных кораблей, торпедных катеров и тральщиков. Также ремонт, восстановление и диагностика техники и вооружения.

Для чего корабли НАТО вошли в Черное море?

Группа кораблей НАТО войдут в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составляющей наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.