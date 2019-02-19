Плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca увійшли в акваторію Чорного моря. Обидва судна входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО.

Плавбаза німецьких ВМС Werra є флагманом групи суден. У неї також входять румунський і болгарський мінні тральщики, пише Gunes.

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Усі судна зайшли в Чорне море 19 лютого близько опівдня через протоку Босфор.

Міністерство оборони Німеччини зазначає, що плавбаза під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії. Цей похід був запланований давно.

Основні завдання корабля FGS Werra НАТО – постачання зброї, палива, продуктів харчування, боєприпасів, обладнання та, при необхідності, електричної енергії для ракетних кораблів, торпедних катерів і тральщиків. Також, ремонт, відновлення та діагностика техніки і озброєння.

Для чого кораблі НАТО увійшли в Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.