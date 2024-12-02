Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Виталия Глаголу.

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Боевую часть ракеты Х-101 обезвредили на Закарпатье

В понедельник, 2 декабря, около половины 6 вечера, возле села Тарасовка Тячевского района взрывотехники провели контролируемый подрыв боевой части российской крылатой ракеты Х-101.

Указывается, что остатки ракеты нашли сегодня в лесу после одного из ракетных обстрелов россиян. Речь идет о массовом обстреле Украины 17 ноября.

Указывалось, что сначала обломки идентифицировали как ракету "Калибр", но после детального осмотра специалисты подтвердили, что это именно Х-101.

Боевая часть ракеты содержала почти 500 кг взрывчатого вещества, что представляло серьезную угрозу для местных жителей. Для обеспечения их безопасности организовали эвакуацию жителей более 100 домов в селе Тарасовка,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация продолжалась несколько часов, после чего местных жителей перевезли на безопасное расстояние.

Виталий Глагола отметил, что "по сообщениям, глава общины, к которому обратились за помощью в организации эвакуации, находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался содействовать и только отмахнулся – участия в организации эвакуации не принимал".

Журналист указал, что после контролируемого подрыва образовалась воронка глубиной 4 метров и диаметром 12 метров. Отмечается, что операция завершилась успешно: никто из людей не пострадал, а здания остались неповрежденными.

"Полиция и службы ГСЧС призывают жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных объектов немедленно сообщать соответствующие службы", – добавил в сообщении журналист.

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