"Боевые" 100 тысяч: Кабмин предусмотрел возмещение за ранения и плен

Украинские защитники и защитницы, которые получили ранения в бою или попали в плен, получат финансовую компенсацию – по 100 тысяч гривен.

1 апреля на заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

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Кто получит выплату дополнительного вознаграждения

Принятые изменения позволят включать в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тысяч гривен, лиц, которые:

в связи с ранением, связанных с защитой Родины, находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другой больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;

лицам, захваченным в плен или же ставшим заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие;

лицам, которые погибли или умерли вследствие полученных травм или ранений – за весь месяц, в котором человек погиб.

Также постановление должно урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.

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