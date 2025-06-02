Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Читайте также Украина обеспечивает армию на 40% собственным производством, – Сибига

ОПК Украины может ежегодно выпускать 10 миллионов дронов

Заместитель министра обороны Александр Козенко принял участие в дискуссионной панели "Инновационные решения в сфере обороны для будущих вызовов" на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Козенко ознакомил представителей оборонного сектора США, Германии, Индии и Бразилии с возможностями ОПК и успехами в работе украинских БПЛА.

Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год,

– отметил он.

Также, в своей речи заместитель министра отметил конкурентные преимущества украинских беспилотников – они дешевле иностранных аналогов и успешно протестированы в бою.

По его словам, сейчас украинские БПЛА наносят 80% всех поражений на фронте. Учитывая боевой опыт, который ежедневно накапливают украинские операторы, страна формирует новую доктрину использования беспилотных систем.

Козенко призвал международные оборонные компании присоединяться к сотрудничеству с Украиной.

К слову, Украина опережает Россию в развитии беспилотников. Сейчас есть дроны, которые враг до сих пор не может повторить.

Напомним, недавно СБУ провела успешную спецоперацию под названием "Паутина". В общем, известно об уничтожении или повреждении более 40 самолетов страны-агрессора. Атаки подверглись аэродромы, из которых готовили следующие обстрелы Украины.

Украинские БПЛА успешно бьют по территории России. Так, в Воронежской области известно о ликвидации двух российских военнослужащих. Также, успешно атакованы военные заводы России, в частности тот, где изготавливали дроны "Орион".