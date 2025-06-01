Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что военные вынуждены придумывать как новые тактики применения, так и разного класса беспилотники. Их пытается копировать враг.

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Опережаем Россию в различных номенклатурах

Противник подробно анализирует, что говорят военные аналитики, гражданские, которые занимаются вооружением и тенденциями развития БПЛА в Украине. Далее пытается максимально перенять этот опыт.

Должны сказать, что противник внедряет у себя новый род войск беспилотных систем, как это Украина сделала полтора года назад. Россияне вводят дополнительные штатные подразделения в войске, где обучают беспилотников всех категорий,

– рассказал Юрий Федоренко.

Также враг пытается внедрять у себя передовые технологии, например, дроны на оптоволокне. Это удалось благодаря доступу к китайскому сырью, так оккупанты быстро нарастили производственные возможности.

"В то же время противник "проспал" такое явление как "Баба-Яга" – наш ночной бомбер. В этом направлении они еще не дошли до хорошего образца, который мог бы выполнять весь спектр беспилотных задач. Хотя Украина его успешно применяет более 2 лет", – отметил Юрий Федоренко.

Обратите внимание! Полк "Ахиллес" проводит масштабный сбор на важные детали для дронов, в частности мощные батарейки, которые позволят залетать на значительно более глубокое расстояние территории противника. Приобщиться к сбору можно по ссылке!

При благоприятных погодных условиях и имея такие батарейки, удастся эффективно уничтожать логистику врага, которая отвечает за доставку боеприпасов, живой силы, провизии в районы сосредоточения. А также к местам пребывания оккупантов на передней линии боевого соприкосновения.

"Стоит сказать, что мы воюем со значительным ресурсом, который направлен на нас не только со стороны России, но и из других стран. Однако, в динамике развития технологий, их масштабирования, освоения – мы точно опережаем россиян", – подчеркнул командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Итак, каждая гривна является принципиально важной, потому что она дает возможности как уничтожать противника, так и сохранять жизни наших военных.