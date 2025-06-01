Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що військові вимушені придумувати як нові тактики застосування, так і різного класу безпілотники. Їх намагається копіювати ворог.

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Випереджаємо Росію у різних номенклатурах

Противник детально аналізує, що кажуть військові аналітики, цивільні, які займаються озброєнням і тенденціями розвитку БпЛА в Україні. Далі намагається максимально перейняти цей досвід.

Маємо сказати, що противник впроваджує в себе новий рід військ безпілотних систем, як це Україна зробила півтора року тому. Росіяни вводять додаткові штатні підрозділи у війську, де навчають безпілотників всіх категорій,

– розповів Юрій Федоренко.

Також ворог намагається впроваджувати в себе передові технології, наприклад, дрони на оптоволокні. Це вдалося завдяки доступу до китайської сировини, так окупанти швидко наростили виробничі спроможності.

"Водночас противник "проспав" таке явище як "Баба-Яга" – наш нічний бомбер. В цьому напрямку вони ще не дійшли до хорошого зразка, який міг би виконувати весь спектр безпілотних завдань. Хоча Україна його успішно застосовує понад 2 роки", – наголосив Юрій Федоренко.

Зверніть увагу! Полк "Ахіллес" проводить масштабний збір на важливі деталі для дронів, зокрема потужні батарейки, які дозволять залітати на значно глибшу відстань території противника. Долучитися до збору можна за посиланням!

За сприятливих погодних умов та маючи такі батарейки, вдасться ефективно нищити логістику ворога, яка відповідає за доставку боєприпасів, живої сили, провізії до районів зосередження. А також до місць перебування окупантів на передній лінії бойового зіткнення.

"Варто сказати, що ми воюємо зі значним ресурсом, який скерований на нас не лише з боку Росії, але й з інших країн. Однак, у динаміці розвитку технологій, їхнього масштабування, освоєнні – ми точно випереджаємо росіян", – підкреслив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Отже, кожна гривня є принципово важливою, бо вона дає можливості як знищувати противника, так і зберігати життя наших військових.