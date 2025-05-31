Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ГУР на Одещині фактично успішно застосувало нову систему ППО.

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Новий реактивний дрон росіян

Братчук зазначив, що цим засобом ППО вдалось знищити новітній реактивний снаряд-дрон росіян, який, імовірно називається "Дань-М". ГУРівці використовують ті ж самі ракети-протидії Р-73, які є на наших морських дронах, які себе гарно зарекомендували.

Ворог саме по Одещині намагається такі експериментальні дрони запускати. Їх було вже кілька протягом цієї весни. Одещина в цьому сенсі експериментальна для росіян. Саме тут вони намагаються випробовувати свою нову зброю,

– зауважив речник добровольчої армії.

Він додав, що такі дрони росіяни застосовують з квітня. Було 7 таких експериментальних польотів. Утім найдальше – це був Вознесенськ Миколаївської області. Туди летіли дрони "Бандеролі", які летять по прямій. Про неї відомо трохи більше, ніж про "Дань-М".

Характеристики дронів

За словами речника добровольчої армії, характеристики цих дронів приблизно однакові. Висота польоту – приблизно 300 – 500 метрів, що ускладнює роботу засобів ППО та мобільних вогневих груп. На цій моделі також робиться наголос на швидкість.

"Щодо "Дані-М" – це мішень для тренувань систем ППО. Росіяни модернізували цю бойову одиницю. Вони додали туди бойову частину, й, звісно, через це швидкість впала, бо більше навантаження та менша відстань. Росіян хвилює відстань, бо перш за все вони хочуть їх використовувати для ударів по нашому тилу", – наголосив Братчук.

Він продовжив, що росіяни будуть частіше запускати такі дрони, щоб тренуватись. Утім в України є протидія. Зокрема, ГУР "Дань-М" збило.