По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, почти в каждой из батальонно-тактических групп захватчиков есть немало солдат, требующих возвращения домой. Впрочем, отпускать немотивированных бойцов генералитет не собирается, потому что тогда войско разбежится, а путинские задачи никогда не будут выполнены.

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Гонят в наступление собственные войска руководители русской армии фактически без перерыва, не особо беспокоясь о судьбе личного состава.

Показательные расстрелы и угрозы децимации

В некоторых ротах находящихся под Марьинкой войск России украинские спецслужбы зафиксировали тотальный отказ военных идти в бой. Из-за животного страха перед ВСУ после того, как из боя среди 120 местных боевиков вернулись только трое, россияне едва не взбунтовались.

Прапорщик ВС России, которого из-за гибели руководства назначили командовать ротой, не смог усмирить подчиненных и обратился к заместителю начальника штаба с требованием возвращения всех в Россию.

Из-за неисполнения приказа сверху на следующий день после отказа в место дислокации подразделения прибыл карательный отряд ФСБшников и лично руководитель штаба армии. Перед всем личным составом прапорщик был расстрелян, а на его должность был назначен другой солдат.

После показательной казни подполковник отдал приказ всем держать инцидент в тайне, а военным пригрозил децимацией в случае, если они хотя бы раз заикнутся об отказе участия в боевых действиях.

Никто не знает, как спастись

Случаи подобных массовых отказов из-за страха быть убитым или тяжелораненым фиксируются почти на каждом участке фронта. Несмотря на это, российские подразделения упорно идут в бой. В частности, потому, что такой же страх они испытывают перед генералитетом армии. Никто из кафиров не знает, как спастись от участия в войне. Поэтому массово обращаются к родственникам и умоляют, чтобы те вытащили их из Украины любым способом.

В разговорах между собой российские кафиры отмечают, что им фактически некуда отступать. Для того чтобы хоть как-то притуплять страх, срочники начали употреблять наркотические средства. В частности, в старых российских аптечках некоторые захватчики обнаружили промедол, которым начали заменять "фронтовые 50 граммов". После "успешного испытания" военные начали обносить любые доступные им аптеки, где можно найти таблетки или раствор этого препарата.

Как только офицеры поняли, что срочников, контрактников и мобилизованных гораздо проще погнать в бой под действием наркотиков, в передовую сразу начали завозить целые ящики с промедолом. Во многих подразделениях таблетки раздают россыпью, объясняя, что они являются "боевыми препаратами, тестируемыми министерством обороны России".

У местных боевиков, мобилизованных и российских солдат, уже испытавших на себе действие наркотика, панические атаки прекращались на время действия таблеток. Поэтому ордынцы просят офицеров достать им как можно больше "боевого вещества" для использования на поле боя.

Артиллеристы не боятся

Если же анализировать всеобщую опасность вооруженных сил России для украинских военных, то совсем нельзя говорить, что излом морального духа врага является окончательной победой. Захватчики имеют достаточно мотивированных извергов, неонацистов, профессиональных артиллеристов и летчиков. Именно они представляют наибольшую опасность для защитников Украины, поскольку позиции ВСУ постоянно находятся под обстрелом тяжелых калибров и ударами с неба. Пехотные атаки происходят только после длительных артналетов. К сожалению, большинство русских артиллеристов и пилотов не испытывают панического страха. Кроме того, в украинских спецслужбах говорят, что российское командование сохраняет полный контроль над многими батальонно-тактическими группами, поэтому, к сожалению, возведенные группировки боевиков ОРДЛО и армии России до сих пор представляют значительную опасность для Украины.