Большое количество погибших среди россиян приводит к озлоблению личного состава вооруженных сил Московии по отношению к боевикам ОРДЛО и мобилизованным на Донбассе. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, это приводит к стрельбе и убийствам в местах дислокации российских группировок.

Смотрите также Умирают в снятых с трупов пробитых бронежилетах: мобилизованные на Донбассе погибают тысячами

Случаи кровавых конфликтов, конечно, умалчиваются, поскольку паркетные генералы не должны знать о том, какой большой беспорядок царит в российском сводном войске. Вверх идут доклады о том, как "спецоперация идет по плану".

Командирам армий не до забот о воинах

Проблема тотального разложения морально-боевого состояния многих российских и сводных подразделений полностью легла на плечи офицерского состава ВС России.

В штабах постоянно требуют от полковников, майоров и капитанов, чтобы личный состав постоянно находился в состоянии полноценной боевой готовности, а также чтобы по приказу все боевые группировки шли в бой с использованием всех сил и средств.

Как выполнить такие задачи, командиры на местах не очень понимают, поскольку хотя бы некую боеспособность сохранили отряды кадровых военных. Употреблять в отношении мобилизованных термин "боеспособность" вообще невозможно. Однако это никак не мешало Дворникову и компании использовать группы принудительно отправленных на войну как передовую и главную силу для попыток захвата Лисичанска и Северодонецка. Впрочем, первые и вторые отряды боевиков из ОРДЛО, "народной полиции" и мобилизованные были полностью уничтожены воинами ВСУ.

Бесполезными воинами оказались и боевики, которые идейно пошли на войну и подписали "контракт" с "администрацией" оккупированных территорий. Террористы, привыкшие к позиционной войне почти без боеприкосновений, совсем не горят желанием идти в бой и отвоевывать не нужные им города Донбасса.

Поскольку под прикрытием авиации и артиллерии войска мобилизованных и местных не смогли ни разоблачить позиции ВСУ, ни обеспечить россиянам хоть какой-нибудь плацдарм для продвижения, а личный состав ОРДЛО начал быстро заканчиваться, командиры отправили на усиление элитные подразделения ВС России. Конечно, кадровые военные и срочники не добились каких-либо более значительных успехов по сравнению со своими уже мертвыми предшественниками, и раз за разом откатывались назад.

Во время одной из первых попыток наступления боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые должны были идти на штурм первыми, отправляли на мобилизованные амбразуры, а сами в основном пытались отсидеться за укрытиями. Выжившие россияне возмутились тем фактом, что с поля боя не вернулось почти все их подразделение, погибли и мобилизованные. Но террористы ОРДЛО при этом практически не участвовали в столкновении.

Из-за того, что "жители Донбасса не хотят воевать за свою землю", между россиянами и боевиками постоянно идут нешуточные конфликты. Ночью 17 апреля военные из армии страны-захватчика во время боестолкновения открыли по боевикам огонь на поражение. В итоге россияне воевали с жителями Донетчины и Луганщины и с бойцами ВСУ одновременно.

Конфликты между боевиками и военными, которые "пришли их освобождать", случаются повсеместно. Решить их, судя по всему, невозможно, поскольку россияне относятся к местным террористам как к "хохлам-предателям". К мобилизованным относятся вообще как к мусору, однако они лишь терпят издевательства ото всех, а вот боевики вполне могут стрелять по россиянам. Командованию вообще не до разрешения проблем и конфликтов среди своего личного состава. Генералы занимаются исключительно паническими попытками организовать такое наступление, которое наконец-то позволит им предоставить руководству доклады о реальных военных достижениях.

Техника превращается в недвижимость еще до боя

Значительно усугубляет ситуацию с российским наступлением то, что оккупанты не могут полноценно использовать свою бронетехнику. Дело в том, что из России на Луганщину и Донетчину поставляют горюче-смазочные материалы из госрезервов 2012-2013 годов. Дизель фактически потерял свои качества и может использоваться только для старых КамАЗов, УАЗов и "Уралов".

Новая техника, которая по-прежнему находится в строю и должна усиливать удар россиян по позициям ВСУ, не может даже завестись после заправки. Или глохнет сразу после того, как сдвинется с места. Подобная проблема с нехваткой нормального горючего создает российским захватчикам дополнительные проблемы и увеличивает количество потерь. Кроме того, это значительно ослабляет некоторые батальонно-тактические группировки оккупантов.