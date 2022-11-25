Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, вероятнее всего, что боевые самолеты Украине передадут Соединенные Штаты, ведь там уже проходят обучение наши пилоты.

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"Это уже официальная информация, что в Соединенных Штатах заложено 100 миллионов долларов на подготовку наших пилотов на западных образцах авиации", – сказал Жданов.

Украина ждет истребителей F16

По мнению Жданова, Украина может рассчитывать на самолеты F15, F16 или F18. Это многоцелевые истребители, которые могут выполнять как задачи бомбометания, так и задачи ведения воздушного боя.

Незаметно дать такое оружие невозможно. Это сразу будет подмечено нашим противником. Эскалации не будут ждать. Как только будут готовы пилоты и будет такая техническая возможность передать самолеты, это будет сразу осуществлено,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что важно также согласовать и выяснить все технические вопросы, касающиеся передачи Украине самолетов.

Олег Жданов о передаче Украине вертолетов западного производства: смотрите видео

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