Об этом рассказал председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. В то же время формируется гуманитарный конвой в Сумскую и Харьковскую области.

К теме Моральный дух оккупантов стремительно снижается из-за ВСУ, – Генштаб

По словам Лунина, эти области сейчас находятся в тяжелом состоянии, поэтому их жителям нужна помощь.

Глава Полтавской ОВА поблагодарил всех волонтеров и представителей бизнеса, которые присоединились к этому делу и призвал помогать Харьковской и Сумской области и в дальнейшем.

На сегодня боевых столкновений на территории Полтавской области нет. Мы в дальнейшем продолжаем формировать защиту Полтавской области,

– рассказал Лунин.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!