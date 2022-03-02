Про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Водночас формується гуманітарний конвой до Сумщини та Харківщини.
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За словами Луніна, ці області зараз перебувають скрутному становищі, тож їхнім мешканцям потрібна допомога.
Очільник Полтавської ОВА подякував усім волонтерам та представникам бізнесу, які долучилися до цієї справи і закликав допомагати Харківщині та Сумщині й надалі.
На сьогодні бойових зіткнень на території Полтавської області немає. Ми надалі продовжуємо формувати захист на Полтавщині,
– розповів Лунін.
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