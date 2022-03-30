По данным источников 24 канала в разведке, захватчики, которые действительно участвуют в боях под Мариуполем, а также находившиеся на передовой под Киевом, были лишь формально вписаны в росгвардию Чеченской республики.

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На самом же деле на передовую забросали даже не срочников, а вообще не связанных со службой в правоохранительных органах.

Без объяснений этапировали в Донецк и забросили под Мариуполь

Ярким примером того, как воюют кадыровцы, может служить судьба Асланбека Хузиева, сдавшегося в плен защитникам Мариуполя 28 марта.

31-летний террорист с паспортом 96 04 759648, выданным 20.07.2004 года отделом внутренних дел Шалинского района Чеченской Республики, имеет ИНН: 201203797854.

Прописан он в 22-й квартире 10 дома поселка Чири-Юрт Шалинского района Чеченской республики, воевал в Украине с начала российского вторжения.

Никакого отношения к военным или правоохранительным подразделениям в течение своей не слишком счастливой жизни никогда не имел.

Как выяснили разведчики, Хузиев при себе имел документы росгвардии Чечни, выданные практически задним числом.

Асланбек Хузиев находится в плену ВСУ / Фото из соцсетей

Скорее всего, военный билет и другие бумаги оккупант получил в Донецке. Впрочем, гораздо интереснее, как он оказался в захваченном россиянами городе, ведь до начала войны оккупант отбывал наказание в тюрьме.

Пленный "кадыровец" / Фото из соцсетей

Примерно за неделю до полномасштабного вторжения Асланбека вместе с другими заключенными принудительно посадили на поезд и под охраной этапировали на Донбасс.

"Мобилизованным" объяснили, что они должны участвовать в боевых действиях, после чего получат амнистию. Никаких вариантов касательно вероятного отказа никому из них не предлагали.

Большинство группы уничтожили бойцы "Азова"

Поскольку Хузиев и другие чеченцы на самом деле к отрядам Кадырова не принадлежали, их на самом деле забросили в бои. Без подготовки и каких-либо инструкций. Чтобы мобилизованные таким образом "солдаты" не убежали, их обещали расстреливать свои же. Однако выжить в мясорубке под Мариуполем суждено было далеко не всем. Группировки, которые оккупанты забрасывали в лобовую атаку на азовцев и морпехов, понесли такие потери, что большинство подразделений за месяц боев были просто уничтожены.

Тем не менее, за счет численности пушечного мяса, тотального преимущества в воздухе, а также показательного уничтожения зданий россияне все же смогли частично зайти в город. Впрочем, украинские защитники даже в такой ситуации продолжают успешно отражать атаки оккупантов. Группу, в которой находился Хузиев, "азовцы" уничтожили почти полностью. Сам чеченец решил сдаться, поскольку убежать, как настоящий кадыровець, он не мог.