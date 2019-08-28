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      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Богатырева проведет ночь в изоляторе, меру пресечения не избрали, – СМИ

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      Раиса Богатырева будет ждать решения суда
      Раиса Богатырева будет ждать решения суда / Screenshot

      Министр здравоохранения времен президента Януковича Раиса Богатырева находится в ИВС (изолятор временного содержания) в Киеве на улице Глыбочицкой. Правоохранители привезли ее в суд поздно – рабочий день закончился, и потому меры пресечения подозреваемой не избиралась.

      Богатырева летела в Украину, осознавая последствия и возможные неурядицы. Вроде бы согласно одним документам, ее розыск прекращен, а согласно другим – нет. Об этом сообщило издание LB.ua.

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      Там же убеждают, что адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий. Однако экс-министра задержали в аэропорту – значит, с розыска ее не снимали.

      После задержания, Богатыреву якобы привезли в Печерский райсуд Киева. Однако это было после окончания рабочего времени, поэтому суд не принимал решения.

      Следовательно, Раиса Богатырева проведет ночь в ИВС на Глыбочицкой, а уже 28 августа состоится суд. Ожидается, как свидетельствует издание LB.ua, что ее отпустят под залог.

      Заметим, что ИВС (изолятор временного содержания) отличается от СИЗО (следственный изолятор) в основном тем, что в СИЗО содержатся уже лица, которым суд избрал меру пресечения.

      Коротко о Раисе Богатыревой и в чем ее подозревают

      Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Азарова.

      После Майдана в октябре 2014 года ГПУ объявила Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя убрали из базы разыскиваемых лиц.

      Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (речь идет о 342 миллионах гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от 7 до 12 лет заключения.

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      Теги: Новости Украины
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