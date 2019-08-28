Богатирьова проведе ніч в ізоляторі, запобіжний захід не обрали, – ЗМІ

Міністр охорони здоров'я часів президента Януковича Раїса Богатирьова перебуває в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання) у Києві на вулиці Глибочицькій. Правоохоронці привезли її до суду запізно – робочий день закінчився, і тому запобіжного заходу підозрюваній не обирали.

Богатирьова летіла до України, усвідомлюючи наслідки та можливі негаразди. Начебто згідно з одними документами, її розшук припинений, а згідно з іншими – ні. Про це повідомило видання LB.ua.

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Там же переконують, що адвокати Богатирьової домоглися рішення щодо зняття всіх претензій. Однак екс-міністерку затримали в аеропорту – отже, з розшуку її не знімали.

Після затримання Богатирьову начебто привезли до Печерського райсуду Києва. Однак це було після завершення робочого часу, тому суд не ухвалював рішення.

Відтак, Раїса Богатирьова проведе ніч в ІТТ на Глибочицькій, а вже 28 серпня відбудеться суд. Очікується, як свідчить видання LB.ua, що її відпустять під заставу.

Зауважимо, що ІТТ (ізолятор тимчасового тримання) відрізняється від СІЗО (слідчий ізолятор) головно тим, що в СІЗО утримують вже осіб, яким суд обрав запобіжний захід.

Коротко про Раїсу Богатирьову та в чому її підозрюють

Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Азарова.

Після Майдану у жовтні 2014 року ГПУ оголосила Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. До вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я прибрали з бази розшукуваних осіб.

Підозрюють Богатирьову у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (мовиться про 342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.