Богатирьову затримали після прильоту в Київ: реакція українців

Екс-міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була одразу ж затримана правоохоронцями. Українці у мережі роздумують, з чим пов'язане її повернення і чи вдасться скандальній чиновниці часів Януковича уникнути покарання.

Богатирьова прилетіла в аеропорт "Київ" (Жуляни) рейсом з Мінська 27 серпня. Там її затримали прикордонники і одразу передали співробітникам Нацполіції.

Важливо: Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія

Колишню очільницю МОЗ підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Ще в жовтні 2014 року ГПУ оголосила Богатирьову у розшук, а в 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її.

Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Віктора Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

Таку подію не оминули увагою українці у соцмережах. Вони жартують, що Богатирьову в Україну запросив приїхати соратник президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. Він також нещодавно повернувся до країни.

Інша частина юзерів переконана, що Богатирьова має "якісь домовленості" з чинною владою. Тому, після обрання їх запобіжного заходу 28 серпня зможе вийти на волю під заставу.

Окрім того, інші користувачі відзначають, що затримання Богатирьової – позитивна новина вечора 27 серпня.

Вау, Раїса Богатирьова затримана. Це круто. Сподіваюсь, що все серйозно, а не своєрідний обряд очищення.

Але якщо вона повернулася, значить отримала серйозні гарантії недоторканності. Поки більше скепсису щодо серйозності дій поліції. https://t.co/Y0MKnD9KKb — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) August 27, 2019

Портнов подъебал соратницу: "Ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була затримана правоохоронцями." — Vetus miles Ruscianorum (@GlennARathn) August 27, 2019

Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція.

Ховалась від слідства на росії 5 років. Портнов дав знак: при владі свої, можно їхати ? — Татьяна Боровская (@45956888) August 27, 2019

Шуфрич може стати головою комітету зі свободи слова.



Богатирьова повернулася в Україну.



Прєлєсниє новості вєчєра вторніка. — serhii melnychuk (@melnichuk_s) August 27, 2019

Щоб богатирьова нарешті змогла зробити здоровим та багатим кожного зубожілого, а то раніше їй заважав кіля азірів — Прокуратор (@AntiVati) August 27, 2019

Богатирьова могла повернутись у одному з випадків:

- або згадала що не вимкнула праску

- або отримала гарантії — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) August 27, 2019

Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова.

Богатирьова повернулась в Україну.

Не день, а радість.

бля**ь — Андрій Чемес (@andriy_chemes) August 27, 2019

Райка-фальсифікація повернулась.

Тиха українськая ніч, а гроші треба перепрятать...

Богатырева прилетела в Украину и ее сразу задержали.https://t.co/o9qWTf2CYu — Sergey Nilov (@NilovSerg) August 27, 2019

Богатырева прилетела в Украину, где ее прямо в аэропорту распяли, сожгли и съели — Пан брат фiґляр ‍️ (@kh_figlyar) August 27, 2019

Богатырева либо великовозрастная безбашенная дура, либо ей дали гарантию что не тронут, за не просто так конечно.

А все эти задержания, как часть спектакля — d'Omar ️ (@dOmar12985555) August 27, 2019

как раз новый министр здравоохранения нужен,а тут Богатырева.Ви зробили це разом — Президент Скандинавский БОМЖ (@YevhenZA) August 27, 2019