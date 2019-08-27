Богатирьову затримали після прильоту в Київ: реакція українців
Екс-міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була одразу ж затримана правоохоронцями. Українці у мережі роздумують, з чим пов'язане її повернення і чи вдасться скандальній чиновниці часів Януковича уникнути покарання.
Богатирьова прилетіла в аеропорт "Київ" (Жуляни) рейсом з Мінська 27 серпня. Там її затримали прикордонники і одразу передали співробітникам Нацполіції.
Важливо: Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
Колишню очільницю МОЗ підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Ще в жовтні 2014 року ГПУ оголосила Богатирьову у розшук, а в 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її.
Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Віктора Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.
Таку подію не оминули увагою українці у соцмережах. Вони жартують, що Богатирьову в Україну запросив приїхати соратник президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. Він також нещодавно повернувся до країни.
Інша частина юзерів переконана, що Богатирьова має "якісь домовленості" з чинною владою. Тому, після обрання їх запобіжного заходу 28 серпня зможе вийти на волю під заставу.
Окрім того, інші користувачі відзначають, що затримання Богатирьової – позитивна новина вечора 27 серпня.