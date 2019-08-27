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      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Богатирьову затримали після прильоту в Київ: реакція українців

      88 Читать новость на русском
      Реакція українців на затримання Богатирьової
      Реакція українців на затримання Богатирьової / Фото з Тwitter

      Екс-міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була одразу ж затримана правоохоронцями. Українці у мережі роздумують, з чим пов'язане її повернення і чи вдасться скандальній чиновниці часів Януковича уникнути покарання.

      Богатирьова прилетіла в аеропорт "Київ" (Жуляни) рейсом з Мінська 27 серпня. Там її затримали прикордонники і одразу передали співробітникам Нацполіції.

      Важливо: Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія

      Колишню очільницю МОЗ підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.

      Ще в жовтні 2014 року ГПУ оголосила Богатирьову у розшук, а в 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. 

      Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Віктора Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

      Таку подію не оминули увагою українці у соцмережах. Вони жартують, що Богатирьову в Україну запросив приїхати соратник президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. Він також нещодавно повернувся до країни.

      Інша частина юзерів переконана, що Богатирьова має "якісь домовленості" з чинною владою. Тому, після обрання їх запобіжного заходу 28 серпня зможе вийти на волю під заставу.

      Окрім того, інші користувачі відзначають, що затримання Богатирьової – позитивна новина вечора 27 серпня.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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      Теги: Курйозні новини Раїса Богатирьова Кримінальні новини Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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