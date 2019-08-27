Богатыреву задержали после прилета в Киев: реакция украинцев

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вернулась в Украину, но была сразу же задержана правоохранителями. Украинцы в сети размышляют, с чем связано ее возвращение и удастся ли скандальной чиновнице времен Януковича избежать наказания.

Богатырева прилетела в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом из Минска 27 августа. Там ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Нацполиции.

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Бывшую главу Минздрава подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Еще в октябре 2014 года ГПУ объявила Богатыреву в розыск, а в 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее.

Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена президента- беглеца Виктора Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

Такое событие не обошли вниманием украинцы в соцсетях. Они шутят, что Богатыреву в Украину пригласил приехать соратник президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов. Он тоже недавно вернулся в страну.

Другая часть юзеров убеждена, что Богатырева имеет "какие-то договоренности" с действующей властью. Поэтому, после избрания ей меры пресечения 28 августа сможет выйти на свободу под залог.

Кроме того, другие пользователи отмечают, что задержание Богатыревой – позитивная новость вечера 27 августа.

Вау, Раїса Богатирьова затримана. Це круто. Сподіваюсь, що все серйозно, а не своєрідний обряд очищення.

Але якщо вона повернулася, значить отримала серйозні гарантії недоторканності. Поки більше скепсису щодо серйозності дій поліції. https://t.co/Y0MKnD9KKb — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) August 27, 2019

Портнов подъебал соратницу: "Ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була затримана правоохоронцями." — Vetus miles Ruscianorum (@GlennARathn) August 27, 2019

Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція.

Ховалась від слідства на росії 5 років. Портнов дав знак: при владі свої, можно їхати ? — Татьяна Боровская (@45956888) August 27, 2019

Шуфрич може стати головою комітету зі свободи слова.



Богатирьова повернулася в Україну.



Прєлєсниє новості вєчєра вторніка. — serhii melnychuk (@melnichuk_s) August 27, 2019

Щоб богатирьова нарешті змогла зробити здоровим та багатим кожного зубожілого, а то раніше їй заважав кіля азірів — Прокуратор (@AntiVati) August 27, 2019

Богатирьова могла повернутись у одному з випадків:

- або згадала що не вимкнула праску

- або отримала гарантії — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) August 27, 2019

Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова.

Богатирьова повернулась в Україну.

Не день, а радість.

бля**ь — Андрій Чемес (@andriy_chemes) August 27, 2019

Райка-фальсифікація повернулась.

Тиха українськая ніч, а гроші треба перепрятать...

Богатырева прилетела в Украину и ее сразу задержали.https://t.co/o9qWTf2CYu — Sergey Nilov (@NilovSerg) August 27, 2019

Богатырева прилетела в Украину, где ее прямо в аэропорту распяли, сожгли и съели — Пан брат фiґляр ‍️ (@kh_figlyar) August 27, 2019

Богатырева либо великовозрастная безбашенная дура, либо ей дали гарантию что не тронут, за не просто так конечно.

А все эти задержания, как часть спектакля — d'Omar ️ (@dOmar12985555) August 27, 2019

как раз новый министр здравоохранения нужен,а тут Богатырева.Ви зробили це разом — Президент Скандинавский БОМЖ (@YevhenZA) August 27, 2019