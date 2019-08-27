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      Богатыреву задержали после прилета в Киев: реакция украинцев

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      Реакция украинцев на задержание Богатыревой
      Реакция украинцев на задержание Богатыревой / Фото из Тwitter

      Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вернулась в Украину, но была сразу же задержана правоохранителями. Украинцы в сети размышляют, с чем связано ее возвращение и удастся ли скандальной чиновнице времен Януковича избежать наказания.

      Богатырева прилетела в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом из Минска 27 августа. Там ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Нацполиции.

      Важно: Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография

      Бывшую главу Минздрава подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

      Еще в октябре 2014 года ГПУ объявила Богатыреву в розыск, а в 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее.

      Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена президента- беглеца Виктора Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

      Такое событие не обошли вниманием украинцы в соцсетях. Они шутят, что Богатыреву в Украину пригласил приехать соратник президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов. Он тоже недавно вернулся в страну.

      Другая часть юзеров убеждена, что Богатырева имеет "какие-то договоренности" с действующей властью. Поэтому, после избрания ей меры пресечения 28 августа сможет выйти на свободу под залог.

      Кроме того, другие пользователи отмечают, что задержание Богатыревой – позитивная новость вечера 27 августа.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Раиса Богатырева Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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