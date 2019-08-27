Богатыреву задержали после прилета в Киев: реакция украинцев
Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вернулась в Украину, но была сразу же задержана правоохранителями. Украинцы в сети размышляют, с чем связано ее возвращение и удастся ли скандальной чиновнице времен Януковича избежать наказания.
Богатырева прилетела в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом из Минска 27 августа. Там ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Нацполиции.
Важно: Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
Бывшую главу Минздрава подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Еще в октябре 2014 года ГПУ объявила Богатыреву в розыск, а в 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее.
Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена президента- беглеца Виктора Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.
Такое событие не обошли вниманием украинцы в соцсетях. Они шутят, что Богатыреву в Украину пригласил приехать соратник президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов. Он тоже недавно вернулся в страну.
Другая часть юзеров убеждена, что Богатырева имеет "какие-то договоренности" с действующей властью. Поэтому, после избрания ей меры пресечения 28 августа сможет выйти на свободу под залог.
Кроме того, другие пользователи отмечают, что задержание Богатыревой – позитивная новость вечера 27 августа.