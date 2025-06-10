10 июня количество жертв в результате атаки на Сумы возросло до 6. Стало известно, что в больнице умер 17-летний парень, за жизнь которого почти неделю боролись врачи, передает 24 Канал.

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Жизнь только начиналась

Поселковый совет Краснополья, откуда родом погибший юноша, рассказал, что его звали Богданом Гаретой.

Российские удары снова попадают в самое ценное – наших детей, наше будущее.

Богдану было всего 17... Жизнь только начиналась, и она была жестоко оборвана,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в тот кровавый день на месте происшествия погибли два человека. Одну женщину в тяжелом состоянии госпитализировали, но она впоследствии умерла. Также позже от полученных травм скончались 43-летний мужчина и 86-летняя женщина.

Аптека Руслана Шандыбы оказалась в эпицентре обстрела. Мужчина вспомнил, что прозвучало два мощных взрыва, а за ним начались крики. В момент, когда оккупанты открыли огонь по городу, в аптеку как раз заходила женщина. Ее ранило осколком. Работники аптеки оказали ей первую медицинскую помощь, а затем помогли занести в "скорую". Говорит, у женщины было тяжелое ранение брюшной полости.