10 червня кількість жертв внаслідок атаки на Суми зросла до 6. Стало відомо, що у лікарні помер 17-річний хлопець, за життя якого майже тиждень боролися лікарі, передає 24 Канал.

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Життя тільки починалося

Селищна рада Краснопілля, звідки родом загиблий юнак, розповіла, що його звали Богданом Гаретою.

Російські удари знову влучають у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє.

Богданові було лише 17… Життя тільки починалося, і його було жорстоко обірвано,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що того кривавого дня на місці події загинули два чоловіки. Одну жінку у важкому стані госпіталізували, але вона згодом померла. Також пізніше від отриманих травм померли 43-річний чоловік та 86-річна жінка.

Аптека Руслана Шандиби опинилася в епіцентрі обстрілу. Чоловік пригадав, що пролунало два потужні вибухи, а за ним почалися крики. У момент, коли окупанти відкрили вогонь по місту, до аптеки саме заходила жінка. Її поранило уламком. Працівники аптеки надали їй першу медичну допомогу, а потім допомогли занести у "швидку". Каже, у жінки було важке поранення черевної порожнини.