Богдан идет в мэры Киева, Кремль запугивает Зеленского и смертельный парад Путина: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Андрей Богдан собрался в мэры, чем Кремль запугивает Украину и зачем Путину парад во время пандемии.
1. Андрій Богдан зазіхає на Київ: запасайтесь попкорном
Андрій Богдан готується йти на вибори мера Києва, щоб збити кандидата "Слуги народу", якого захоче підтримати глава ОП Андрій Єрмак.
Вибори мера Києва – все що відомо про кандидатів та перегони сьогодні.
2. Чим Кремль залякує Зеленського?
Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), ініційоване Україною у відповідь на звинувачення в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованих Росією територіях Донбасу, завершилося без будь-яких домовленостей.
Дізнайтесь більше про засідання Тристоронньої контактної групи.
3. Шанс, який Путін втратив
Парад і голосування потрібні в Росії тільки Путіну, і він пнеться з усіх сил, щоб провести все це, плюючи на потреби всіх громадян, на їх вразливість, на їхню вбогість.
Парад жертвоприношення – навіщо це Путіну?
4. Лист з Луганська: готуємо госпіталі під поранених і навіть втекти кудись не можемо
Немає відкритих кордонів, немає поїздів і автобусних повідомлень, щоб схопивши валізу сховатися десь.
Як живе тимчасово окупований Луганськ сьогодні?
5. Путін не може більше тягнути
24 червня точно має відбутися парад. Про це заявив Путін, повідомивши, що віддав таке розпорядження міністрові оборони.
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