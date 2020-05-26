Шанс, який Путін втратив

Парад і голосування потрібні в Росії тільки Путіну, і він пнеться з усіх сил, щоб провести все це, плюючи на потреби всіх громадян, на їх вразливість, на їхню вбогість.

Все цивилизованные правительства помогают своим гражданам и своей экономике в условиях пандемии. Так поступают в США, но примерно также – в Германии, Канаде, Эстонии, Чехии.

Читайте также: Реальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика

Авторитарные режимы против коронавируса

Только Россия, Белорусь, Бразилия и подобные им сообщества предпочитают помощи согражданам, игнорирование проблемы. Авторитарные режимы к тому же затыкают рты врачам, угрожают увольнениями и судебным преследованием тем, кто рассказывает правду о трагедии, происходящей в их странах, фальсифицируют данные по заболевшим и погибшим, затрудняют оказание медицинской помощи, не желая портить статистику.