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БЛОГ Андрей Зубов
Российский историк, политолог, религиовед

Шанс, который Путин упустил

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Владимир Путин
Владимир Путин / Getty Images

Парад же и голосование нужны в России только Путину и он пыжится изо всех сил, чтобы провести все это, плюя на нужды всех граждан, на их уязвимость, на их нищету.

Все цивилизованные правительства помогают своим гражданам и своей экономике в условиях пандемии. Так поступают в США, но примерно также – в Германии, Канаде, Эстонии, Чехии.

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Авторитарные режимы против коронавируса

Только Россия, Белорусь, Бразилия и подобные им сообщества предпочитают помощи согражданам, игнорирование проблемы. Авторитарные режимы к тому же затыкают рты врачам, угрожают увольнениями и судебным преследованием тем, кто рассказывает правду о трагедии, происходящей в их странах, фальсифицируют данные по заболевшим и погибшим, затрудняют оказание медицинской помощи, не желая портить статистику.

Вместо этого проводят парады, палят салюты, готовятся к общенародному голосованию как ни в чем не бывало. А умерших хоронят в Петербурге уже без присутствия родственников, а прожиточный минимум потерявшим работу не выплачивают, а вместо этого предлагают общественные работы, где заразиться можно за минуты.

Парад же и голосование нужны в России только одному человеку, и он пыжится изо всех сил, чтобы провести все это, плюя на нужды всех граждан, на их уязвимость, на их нищету.

Думаю, все люди России уже поняли, что власть им – лютый волк. И этот лютый волк желает себя увековечить всеми неправдами.

"Без доверия народа власть не может устоять". Посмотрим, насколько прав Конфуций. Сталину и Ленину по ошибке, по прельщению многие доверяли, Гитлеру немцы доверяли до самого мая 1945. Этому же – не доверяет уже никто.

А мог бы стать вновь кумиром народа, если бы стал бы делать то, что делает, чтобы компенсировать ущерб пандемии, власть США.

Автор: Андрей Зубов
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Новости Здоровье Владимир Путин Публикации
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