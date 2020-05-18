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Российский экономист, экс-советник Владимира Путина

Реальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика

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Смертность от COVID-19 в России - что происходит - 24 Канал
Россия пускает дым в глаза всему миру / ТАСС

В соответствии с официальными данными реальная летальность от коронавирусной инфекции в России в апреле 2020 года составила 7,8%. Это на 32% ниже, чем в среднем в мире, но более чем вдвое выше, чем в странах с политикой обязательной иммунизации населения вакциной БЦЖ.

Официальный российский показатель сопоставим с уровнями летальности в Финляндии, Сальвадоре, Японии, Пакистане, Словении, Замбии.

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Ложь России против мира

Вице-премьер российского правительства Т.Голикова в последние дни энергично привлекала общественное внимание к величине российского показателя летальности от коронавирусной инфекции.

Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о занижении данных по смертности от коронавируса в РФ, отметив, что уровень смертности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом. "Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой", – сказала Голикова на брифинге во вторник.

Это же соотношение – 7,6 раза – было воспроизведено в письме посла России Андрея Келина в адрес газеты FinancialTimes, опубликованном 15 мая на сайте газеты в ответ на статью о смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом, в России: "уровень смертности по России в 7,6 раза ниже среднего показателя в мире".

Financial Times и New York Times пролили свет на Россию

Нетрудно видеть, что Т.Голикова, а вслед за ней А.Келин и многие другие лица, воспроизведшие и воспроизводящие сейчас указанное соотношение, совершили несколько грубых подмен.

Во-первых, газеты Financial Times и New York Times, подвергшиеся в последние дни агрессивной критике со стороны российских государственных чиновников, посвятили свои материалы величине смертности в России – то есть абсолютному числу смертей (измеряется числом умерших за период). На материалы указанных газет о смертности Голикова ответила, приводя значения летальности – т.е. отношения числа умерших к числу заболевших (измеряется в процентах).

Во-вторых, соотношение "7,6 раза" является некорректным. Согласно данным сайта worldometers на 11 мая соотношение, о котором заявила Голикова, составляло не 7,6, а 7,4 раза. Именно такое соотношение – "7,4 раза" – та же Голикова назвала 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России в присутствии В.Путина:

С декабря 2019 года в мире продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции. ...доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8 процента.
...позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом.

Соотношение значений летальности для всего мира и России по данным вышеуказанного сайта по состоянию на 11 мая 2020 года (6,8% и 0,9% соответственно) действительно составляло 7,4 раза.

Однако, и это в-третьих, указанное соотношение "7,4 раза", а также названное Голиковой значение летальности для мира в 6,8 процента относятся не к реальной летальности, а к т.н. текущей летальности на определенную дату. Иными словами, это отношение числа всех смертей на определенную дату к числу всех заболевших на ту же дату.

Это не очень корректный показатель.

Если по итогам значительного периода времени, например, года, такой показатель может в целом верно отражать ситуацию, то при его использовании на относительно коротком периоде времени происходит существенное искажение фактической картины. Дело в том, что из-за длительного периода болезни часть летальных случаев у заболевших в анализируемом периоде фиксируется в последующем периоде. В силу различных траекторий развития эпидемии в разных странах международные сопоставления по этому показателю также не являются аккуратными.

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Как получить картину реальной летальности?

Для того, чтобы получить адекватную картину реальной летальности, необходимо сравнивать число смертей в течение определенного периода со всем числом заболевших за то время, в течение которого заболели лица, скончавшиеся в течение анализируемого периода. Этот способ расчета использует подход, известный под названием процедуры Каплана-Мейера (ПКМ).

В упрощенном варианте ПКМ период времени, в течение которого оценивается число заболевших, сдвигается на более раннее время на отрезок времени, равный средней длительности болезни в случае летального исхода пациента.

В ходе нынешней эпидемии в России средняя длительность болезни в случае летального исхода пациента составляет 19 дней.

По официальным данным в России от коронавируса в течение апреля скончались 1063 человека.

По официальным данным число заболевших COVID-19 в России с 12 марта по 11 апреля (период, смещенный на 19 дней от начала и конца апреля) составило 13570 человек.

Таким образом, реальная летальность (case-fatality ratio, CFR) от COVID-19 в России в апреле составила 7,8% (1063 : 13570 = 7,8%).

Рассчитанная таким же способом реальная летальность от COVID-19 во всем мире в апреле составила 11,5%, а в странах, проводивших и проводящих политику обязательной иммунизации всего населения вакциной БЦЖ – 3,8%. Таким образом, российский показатель реальной летальности от коронавируса оказывается на 32% ниже, чем в среднем в мире, но более чем вдвое выше, чем в группе стран, проводящих политику обязательной вакцинации БЦЖ, к которой относится и Россия.

Значения реальной летальности от коронавирусной инфекции, близкие к российскому уровню, имеются, в частности, в следующих странах:

Сальвадор – 7,6,
Замбия – 7,5,
Словения – 7,3,
Финляндия – 7,2,
Япония – 7,0,
Пакистан – 6,7.

В-четвертых, рассчитанная таким же образом реальная летальность от COVID-19 в Москве в апреле составила 7,2% (639 : 8834 = 7,2%).

В-пятых, в своем известном заявлении Департамент здравоохранения Москвы допустил возможность отнесения всей дополнительной смертности в апреле к смертности именно от коронавируса:

...даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно.

Таким образом, если всю дополнительную смертность за апрель в Москве отнести на счет коронавирусной инфекции (по данным Департамента здравоохранения Москвы это 1841 человек), то полный реальный уровень летальности в Москве в апреле 2020 года составит 20,8%.

Нельзя сравнивать

В-шестых, прямое сравнение реальных уровней летальности от COVID-19 в России и Москве, с одной стороны, и Великобритании и США, Лондоне и Нью-Йорке, с другой стороны, некорректно. Прежде всего это связано с разной возрастной структурой населения этих стран, поскольку среди пожилых граждан уровень смертности от коронавирусной инфекции заметно выше, чем во всем населении. Удельный вес населения старше 65 лет в России составляет 14,7%, в США – 16,0%, в Великобритании – 18,0%.

Кроме того, в России, в отличие от указанных западных стран, все население в течение нескольких десятилетий подвергалось тотальной иммунизации вакциной БЦЖ. Как показывают международные сравнения, в тех странах, где проводилась обязательная вакцинация всего населения вакциной БЦЖ, летальность от COVID-19 в среднем в 2,2 раза ниже, чем в странах, не проводивших такую политику вакцинации (3,8 и 8,5% соответственно). Таким образом, за счет только одного фактора – обязательной иммунизации населения вакциной БЦЖ сравнительные уровни реальной летальности в России, с одной стороны, Великобритании и США, с другой, должны были бы различаться в 2,2 раза.

Реальная летальность от COVID-19 по официальным данным в апреле 2020 года в США составила 11,2%, в Великобритании – 32,1%.

Таким образом, с учетом факторов структуры населения и политики БЦЖ-вакцинации реальная летальность от коронавирусной инфекции в России (по официальным данным) оказывается более высокой, чем в США, и более низкой, чем в Великобритании.

Если же отнести данные о полной избыточной смертности в апреле на счет коронавируса (как допускает 6-й пункт выше процитированного заявления Департамента здравоохранения Москвы), то полная реальная летальность от COVID-19 в России оказывается выше не только американского, но и британского показателей.

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"Секрет успеха" России

В-седьмых, комментарии российских чиновников последнего времени, часто ссылающиеся на международные сопоставления, намекают на якобы более высокую эффективность эпидемической политики, осуществляемой в России, по сравнению с мерами, предпринимаемыми в других странах, в частности, в США и Великобритании. Такие намеки вызваны в лучшем случае неинформированностью указанных российских чиновников о реальном положении дел (если не намеренным его искажением).

Один из самых очевидных показателей успешности (или неудачи) проводимой противоэпидемической политики – это величина роста числа заболевших в стране в результате применения государственных ограничительных мер.

Специалисты Оксфордского университета разработали Индекс строгости ограничительной государственной политики (Stringency Index), измеряемый в пределах от 0 (отсутствие каких-либо ограничений) до 100 (тотальный контроль), и рассчитали его значения для более чем 150 стран мира.

В течение 40 дней после того, как Индекс строгости в указанных странах достиг значения 37 (рубеж, на котором ограничения начинают отчетливо ощущаться гражданами), число заболевших ковидом в Великобритании выросло в 34 раза, в США – в 317 раз, в России – в 802 раза.

В течение 50 дней после того, как Индекс строгости в указанных странах достиг значения 37, число заболевших в Великобритании выросло в 44 раза, в США – в 425 раз, в России – в 1671 раз.

В течение 45 дней после того, как Индекс строгости в ниже упомянутых странах достиг значения 80 (рубеж очень жестких ограничительных мер), число заболевших в Эстонии выросло в 3 раза, в Норвегии – в 6 раз, в Дании – в 11 раз, в Ирландии в 13 раз, в Италии, Великобритании, Турции – в 19 раз, во Франции – в 22 раза, в Испании – в 26 раз, в России – в 137 раз. В США Индекс строгости никогда не достигал значения 80, его максимальное значение находилось на уровне 72 в течение 12 дней в середине апреля, затем оно было снижено.

Таким образом, проводимая российскими властями эпидемическая политика оказывается не только исключительно жесткой, но и крайне неэффективной.

Автор: Андрей Илларионов
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Фейки про коронавирус Новости России Публикации Владимир Путин Новости США Великобритания
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