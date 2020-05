Россия и коронавирус: что пишут западные СМИ и почему Кремль зол

Освещение неправдоподобной российской официальной статистики по заболеваемости и по смертности от коронавируса иностранными СМИ, до глубины души задело российских дипломатов.

Причем настолько глубоко ранило их изнеженные сердца, что организованная комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России обратилась в МИД РФ с просьбой принять меры по отношению к The New York Times и The Financial Times. Ведь именно эти издания опубликовали ряд статей, ставящих под сомнение правдивость российской статистики по COVID-19.

Читайте также: Уже не царь? Как Путин начал ликвидировать Россию

При этом российские поборники правды отметили, что: "Financial Times пишет коронавирусные страшилки о России, не замечая рефрижераторов с трупами в Лондоне." Прозвучало это заявление крайне абсурдно, ведь британские СМИ и власти не скрывают критической ситуации с эпидемией в Великобритании и репортажей, как на телевидении, так и статей в прессе на эту тему более чем достаточно.

А вот, что до России, то даже если не говорить о The New York Times и The Financial Times, то в самой федерации осуществляется жесткий прессинг СМИ, осмеливающихся усомнится в официальных данных. А буквально намедни, Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратилась к правительству России с призывом не препятствовать независимому освещению пандемии COVID-19 в СМИ и перестать преследовать журналистов, пишущих на эту тему.

Ведь фактически все материалы, которые публикуются в российских СМИ и не соответствуют официальной статистике, попадают в категорию "распространение ложной информации" и по данным RSF сотни материалов были заблокированы.

Что же, масштабы недоверия российской официальной статистике по ситуации с коронавирусом не просто растут, но и вызывают неудобные вопросы на Западе. И у российских властей от этих вопросов и сомнений очень сильно начинает болеть голова и в лучших традициях "у вора шапка горит" они начинают обвинять других во лжи. Но не думаю, что российские власти смогут адекватно ответить на ряд вопросов.

Например, как в стране, занимающей второе место в мире по количеству инфицированных на COVID-19 (официальные данные 252 245) самый низкий уровень смертности – менее 0,9% (официальные данные – 2 305)?

Как так получилось, что в такой стране как Россия, медицина которой "победила" смертность от COVID-19 врачей от коронавируса умерло более 190, что даже больше, чем в Италии, в которой общая смертность среди населения составила 31 106 человек? То есть, лучшая медицина в мире спасает пациентов на порядок лучше, чем своих врачей?

Обратите внимание: Лукашенко против Путина, или Смертельные бои диктаторов

Но если это самая лучшая медицина в мире, то почему интернет полон обращениями врачей к властям и просто к миру, с мольбами о помощи и жалобами на невыносимые условия работы? Почему медики лучшей медицины в мире после селекторных совещаний выбрасываются из окна? Почему, лучшие в мире аппараты ИВЛ регулярно становятся причиной пожаров? Почему суточный прирост инфицированных стал резко сокращаться сразу после объявления Владимиром Путиным о всеобщем выходе из режима самоизоляции?

Хотя, с другой стороны, возможно ответ кроется в самом менталитете россиян. Ведь они настолько дисциплинированы, что даже болеют строго определенными пропорциями. Например, как в Краснодарском крае, уже неделю как суточный прирост заболевших составляет 98 человек… Возможно именно в этом и кроется секрет, настолько "потрясающей" статистики.