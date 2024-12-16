Российская оппозиционерка Ольга Курносова заметила 24 Каналу, что хоть Асад сбежал в Москву, вряд ли Путин будет думать о нем, когда сам будет находиться в опасности. Скорее всего, он бросит его на произвол судьбы.

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Где может спрятаться Путин

Очевидно, что российский диктатор думал о запасных планах. Пока неизвестно, куда именно он побежит, если ситуация обострится. Возможно, это будет бункер в Алтайской республике.

Стоит заметить, что Республика Алтай граничит с Китаем, поэтому, сидя там в бункере, Путину будет очень близко к Пекину,

– заметила Ольга Курносова.

Китай – это очень большая страна, к ее границам российский диктатор может даже перейти пешком. После Октябрьской революции фиксировали большую волну миграции россиян в Китай. Там даже создали большую российскую колонию. Поэтому история уже знает случаи, когда представители страны-агрессора бежали именно туда.

"Возможно, Путин уже отстраивает там какой-то дворец, на случай опасности", – предположила российская оппозиционерка.