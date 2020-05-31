Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Андрій Богдан зібрався у мери, чим Кремль залякує Україну та навіщо Путіну парад під час пандемії.

1. Андрій Богдан зазіхає на Київ: запасайтесь попкорном







Андрій Богдан готується йти на вибори мера Києва, щоб збити кандидата "Слуги народу", якого захоче підтримати глава ОП Андрій Єрмак.



Вибори мера Києва – все що відомо про кандидатів та перегони сьогодні.

2. Чим Кремль залякує Зеленського?







Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), ініційоване Україною у відповідь на звинувачення в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованих Росією територіях Донбасу, завершилося без будь-яких домовленостей.



Дізнайтесь більше про засідання Тристоронньої контактної групи.

3. Шанс, який Путін втратив







Парад і голосування потрібні в Росії тільки Путіну, і він пнеться з усіх сил, щоб провести все це, плюючи на потреби всіх громадян, на їх вразливість, на їхню вбогість.



Парад жертвоприношення – навіщо це Путіну?