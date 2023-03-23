О трагедии сообщили в Змиевском городском совете. С Героем простились в родном селе в среду, 22 марта.
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Без мужчины осталась любящая семья
Богдан Станиславович Шемигона родом из села Чемужевка Харьковской области. Герою было 48 лет. Вырос воин в многодетной семье. С 15 лет работал на машиностроительном заводе.
Как сообщают в обществе, Богдан был первоклассным водителем. В последние годы работал автомехаником. На работе мужчины уважали как коллеги, так и руководство. Друзья говорят, что Богдан был ответственным, решительным, мужественным и надежным товарищем, всегда готов прийти на помощь.
У Героя осталась большая семья. Богдан воспитывал 18-летнюю дочь вместе с женой. Также у него были брат и сестер, а без любящего дяди остались его племянники.
Герой погиб на Бахмутском направлении
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Богдан сразу принял защиту своей страны. Уже 26 февраля он был в военкомате, а 1 марта – принят на службу. Он был водителем в 2 механизированного взвода 3 3 механизированного батальона воинской части А 0501 Харьковской области.
Богдан погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Хромово Бахмутского района Донецкой области 11 марта 2023 года.
В родном селе Чемужевка 22 марта прошла церемония прощания с Героем. В последний путь Богдана провожали родные, близкие, друзья и односельчане.
Церемония прощания с Героем: смотрите видео
Погибшие защитники Украины
- Под Бахмутом погиб родной брат нардепа Сергея Евтушко – Игорь Евтушок. Он пошел защищать страну без военного опыта.
- В Киеве попрощались с ученым Бежаном Шароповым. Погиб он от рук россиян весной 2022 года. Тогда же, с апреля, его считали пропавшим без вести. Достойно проститься с Героем удалось только в марте 2023 года.
- В боях за Украину погиб 22-летний пограничник из Прикарпатья Назар Цыган. Он попал под артиллерийские обстрелы врага в Бахмутском районе.