Дали "Нурофен" и сказали, что все хорошо: в Ровно умер мальчик, родители обвиняют врачей

В больнице Ровно умер 10-летний Богдан Скиданчук – ему на голову упала штанга. Родители ребенка считают, что их сына можно было спасти, однако это не произошло из-за халатности медиков.

В больнице свою вину отрицают. Тем временем правоохранители начали уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

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Позиция родителей

Трагедия произошла 7 августа. Дома на 10-летнего Богдана упала штанга. Родители сразу повезли сына в медучреждение. По их словам, работники больницы дали мальчику "Нурофен" от головной боли и заверили, что угрозы его жизни нет.

Впрочем, говорят родители, все эти дни, которые Богдан пролежал в больнице, он продолжал жаловаться на сильную головную боль. Тогда 9 августа врачи решили уколоть ребенку еще один препарат. По словам мамы мальчика, почти сразу после этого укола Богдан начал укрываться пятнами. Далее, рассказывает женщина, у сына начался отек левого и правого полушария головного мозга. Его увезли в операционную, чтобы произвести трепанацию черепа и снизить давление. После операции мальчик не пришел в себя. Тогда, утверждают родственники Богдана, врачи предложили отдать органы ребенка на донорство. 11 августа мальчик умер.

17 августа родители Богдана написали заявление в полицию. Они утверждают, что в течение нескольких дней их сыну вообще не оказывалась медицинская помощь.

Позиция больницы

В медучреждении отмечают, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента. Ему дали необходимые препараты, ничего лишнего не кололи. Из-за ухудшения состояния ребенка созвали консилиум и через два-три часа убедили родителей, что нужно делать операцию. Заместитель главного врача по хирургической работе Игорь Дундюк предположил, что ребенка могли не спасти из-за потерянного времени. Впрочем, считает, что уверенно можно говорить только после заключения судебно-медицинской экспертизы.

В свидетельстве о смерти Богдана говорится о переломе костей черепа и лица. К смерти привел "отек-набухание и компрессия головного мозга".

Советовала промывать нос и сбивать температуру

В Черкасской областной больнице умерла двухлетняя Аня вследствие ангинной интоксикации. Родители девочки заявляют, что в смерти их ребенка якобы виноваты врачи из города Каменка, которые установили неправильный диагноз. Педиатр в Центре первичной медико-санитарной помощи в Каменке установила в Ани ОРВИ и посоветовала промывать нос и сбивать температуру. Однако ребенку становилось все хуже. Далее девочку госпитализировали в Каменскую многопрофильную больницу. Там сказали, что у нее пневмония. Спасти Аню так и не удалось. Родители обратились в полицию.