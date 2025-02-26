Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады "Азов".

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"Тавр" уходит из "Азова"

В 12-й бригаде специального назначения "Азов" сообщили, что Богдан Кротевич с позывным "Тавр" уходит из бригады и оставляет должность начальника штаба.

Строгий и требовательный, он всегда стремился к высочайшему уровню дисциплины и подготовки,

– пишут в "Азове" о "Тавре".

С 2014 года "Тавр" участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, и одновременно прилагал максимальные усилия для развития подразделения. В 2021 году он возглавил штаб "Азова".

После начала полномасштабного вторжения Кротевич участвовал в управлении обороной Мариуполя и был помощником командира "Азова". Пройдя страшные 4 месяца в плену, 21 сентября 2022 года "Тавра" удалось вернуть во время обмена.

После возвращения из плена "Тавр" вернулся в "Азов" и начал работать над восстановлением боеспособности подразделения и его масштабирования до 12-й бригады НГУ.