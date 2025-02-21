Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Он считает, что Украина уже вошла в историю "благодаря сопротивлению российской оккупации, храбрости своего войска, силе горизонтальных общественных связей и ловкости дипломатии".

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Уважают только смелых

С 1991 года враги пытались ослабить Украину, сделать ее дезинтегрированной и несамостоятельной. В 2013 году украинцы начали осознавать важность собственной независимости, однако этот процесс не мог быть безболезненным, убежден Прокопенко.

Так было всегда. Уважают только смелых. Прислушиваются только к влиятельным. И только с сильными считаются,

– говорит "Редис".

Он предостерегает – украинцам не следует сосредотачивать свое внимание на тех, кто начал подготовку к "политическим игрищам и призрачным выборам".

Ежедневный подвиг украинских солдат должен вдохновлять нас, не давать отчаиваться, какие бы заявления не делали бы иностранные политики, аналитики и эксперты. Последнее слово – за фронтом,

– считает командир "Азова".

К слову, ранее он заявлял – уверенность в завершении войны в 2025 году вредит Украине, ведь создает иллюзию. Важно продолжать реформирование армии и наращивание собственного ВПК на фоне постоянной угрозы со стороны России.