Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Він вважає, що Україна вже увійшла в історію "завдяки спротиву російській окупації, хоробрості свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності дипломатії".

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Поважають лише сміливих

З 1991 року вороги намагалися ослабити Україну, зробити її дезінтегрованою та несамостійною. У 2013 році українці почали усвідомлювати важливість власної незалежності, однак цей процес не міг бути безболісним, переконаний Прокопенко.

Так було завжди. Поважають лише сміливих. Дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних,

– каже "Редіс".

Він застерігає – українцям не слід зосереджувати свою увагу на тих, хто почав підготовку до "політичних ігрищ та примарних виборів".

Щоденний подвиг українських солдатів має надихати нас, не давати впадати у відчай, хай там які заяви не робили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово – за фронтом,

– вважає командир "Азову".

До слова, раніше він заявляв – впевненість у завершенні війни у 2025 році шкодить Україні, адже створює ілюзію. Важливо продовжувати реформування армії та нарощення власного ВПК на тлі постійної загрози з боку Росії.